Dass wir ÖsterreicherInnen ein trinkfreudiges Völlckchen sind, ist allgemein bekannt. Der Alkoholkonsum in Litern liegt laut WHO in Österreich bei durchschnittlich 13 Litern pro Kopf pro Jahr. Im europäischen Vergleich liegen wir damit über dem EU-Durchschnitt von 12,5 Liter reinen Alkohols pro Kopf pro Jahr. Es gibt aber auch regionale Unterschiede, der Alkoholdurchschnittskonsum variiert nach Bundesländern: im Burgenland wird etwa am meisten Alkohol getrunken, in Vorarlberg am wenigsten.