Es war halt grad so schön, und es ist ja nur einmal in der Woche Samstag: Ist mensch in ausgelassener Partylaune, kann er oder sie schon mal leicht den Überblick verlieren, was den Alkoholgenuss angeht – schließlich geht noch einer, "einer geht noch, einer geht noch rein!"

Was sich am Abend aber noch richtig angefühlt hat (oder wahrscheinlich eh nicht, wenn wir uns ehrlich sind), erinnert uns am Tag danach an einen Presslufthammer und an Achterbahnfahrten im Prater: Der Schädel brummt, der Magen spielt verrückt, alles dreht sich. Von der Partymaus oder Partytiger zum Kater, sozusagen – und wir meinen leider nicht den süßen, kuscheligen.