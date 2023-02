Am besten lässt sich ein solches Großereignis bekanntlich in der Gruppe genießen. Auf den Super Bowl trifft dies ganz besonders zu, denn in unserer Zeitzone wird das Spiel erst ab 00:30 Uhr (am 13.02., in der Nacht von Sonntag auf Montag) übertragen – und alleine ist schließlich nicht einfach, gegen die Müdigkeit anzukämpfen.

Wir haben für euch Super-Bowl-Events in Österreich rausgesucht, die euch in der Sportnacht garantiert wachhalten.

Wien: Super-Bowl-Party im Marriott Hotel

Sportfans haben auf diesen Moment gewartet: Nach zweijähriger Zwangspause findet die wohl bekannteste Super-Bowl-Party Wiens wieder statt. Für die BesucherInnen gibt es ein ausschweifendes Rahmenprogramm, kulinarische Verpflegung sowie NFL-Merchandise.