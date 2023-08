Apple setzt auf höchstverfügbare Audioqualität

Jonathan Gruber, weltweit verantwortlich für die im März gestartete Apple Music Classical, zeigte sich vor Medien in Salzburg beglückt von der Zusammenarbeit mit den Philharmonikern. Sechs Konzerte pro Saison will man über fünf Jahre hinweg aufzeichnen. Diese Konzertmitschnitte stellen mithin Exklusivaufnahmen dar, die derzeit nur auf der Plattform zu hören sind. Darüber hinaus finden sich aber über 5.800 Aufnahmen des heimischen Spitzenorchesters in der App.

Apple setzt dabei durchgängig auf die höchstverfügbare Audioqualität. "Sie hören die Konzerte beinahe in der Qualität wie im Musikverein", zeigte sich Gruber überzeugt - eine Bemerkung, die Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer überging und zugleich unterstrich: "Ich hoffe, dass wir von Apple lernen können." Das Unternehmen verstehe es schließlich mustergültig, Menschen für klassische Musik zu begeistern.