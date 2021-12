"Dinner for One" rund um Silvester 20 Mal im TV zu sehen

Gut 20 Ausstrahlungen gibt es diesmal wieder am 31. Dezember und 1. Jänner im deutschsprachigen Fernsehen - in verschiedenen Versionen. In ORF 1 läuft am 31. Dezember (23.40 Uhr) sowie am 1. Jänner um 5.20 Uhr das Original.

Der NDR zeigt gleich vier Mal am 31. Dezember die traditionelle Fassung "Dinner for One oder Der 90. Geburtstag" (15.40 Uhr, 17.40 Uhr, 19.40 Uhr, 23.35 Uhr), die ARD sendet sie um 16.45 Uhr. Zudem wird der Sketch noch öfter nach Mitternacht gesendet (00.05 Uhr BR, 03.45 Uhr RBB, 05.10 Uhr ARD).