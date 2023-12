Auch zeitgenössische Musik zu hören

"Wir wollen endlich und ein bisschen schneller, als es das öffentliche Bewusstsein zulässt, all jene Werke von Frauen aufführen, die zur Zeit von Johann Strauss Vater und Sohn Walzer, Märsche und Polkas komponierten. Sie waren Komponistinnen, Orchesterleiterinnen, Arrangeurinnen und Unternehmerinnen", erläutert Irene Suchy ihre Intentionen. "Sie standen den Männern ihrer Zeit an Renommee und Geschäftstüchtigkeit nicht nach, und in der Qualität ihrer Kompositionen schon gar nicht!"

Im Foyer des Ehrbar Saals wird ein Film über die Wohn- und Wirkungsstätten von Johann Strauss' Zeitgenossinnen zu sehen sein; von Nussdorf bis zur Prater Rotunde, von den Tanz Etablissements bis zu den Musikverlagen. Zugleich werde an einer MusicaFeminaApp gearbeitet, "die die Aufführungsorte, die Schulen, die Wohn- und Wirkstätten der Walzer-Komponistinnen darstellt", hieß es.