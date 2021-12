Silvesterbrauch rote Unterwäsche

Angeblich bringt es Glück, Erfolg und Leidenschaft (!) für das neue Jahr, wenn man zum Jahreswechsel rote (am besten ganz neue) Unterwäsche trägt. Woher genau der Brauch stammt, ist ungewiss. Manche EnthologInnen behauten, schon im alten Rom hätte der Adel rote Wäsche als Glückssymbol ins neue Jahr getragen. Andere meinen, Seefahrer Marco Polo hätte die Sitte aus China, wo die Farbe Rot für Glück und Wohlstand steht, nach Europa gebracht.

Heute ist der Brauch besonders in Südeuropa populär, ebenso in Mexiko und Chile (in Argentinien hingegen setzt man eher auf die Farbe Pink). Aber auch hierzulande kennt man die Sitte mittlerweile und macht sie gerne mit. Ganz nach der österreichischen Denkweise: "Hüfts nix, schodts nix!" Und gut aussehen tut es allemal.