Das VOLX Kino ist ein mobiles Filmfestival, das an jedem Abend an einem anderen Ort in Wien spielt. Der von der Diagonale als bester Spielfilm ausgezeichnete "Rimini" wird auf dem Burjanplatz im 15. gezeigt und handelt von Richie Bravo, der einst ein gefeierter Schlagerstar war und jetzt im winterlichen Rimini seinem verblichenen Ruhm hinterherjagt. Mit Auftritten vor Bustouristen und Liebesdiensten an weiblichen Fans finanziert er seinen ausschweifenden Lebensstil zwischen Dauerrausch und Spielsucht. Als eines Tages seine erwachsene Tochter vor ihm steht und das Geld einfordert, das er ihr nie gegeben hat, beginnt seine Welt zu kollabieren. Währenddessen zieht sein greiser, an Demenz erkrankter Vater in einem österreichischen Pflegeheim die immer gleichen Kreise und wird von seiner Nazi-Vergangenheit eingeholt.

Beginnzeit: 20.30 Uhr

Eintrittskosten: kostenlos