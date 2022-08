Festspiele Reichenau: Erfolgreicher Neustart und Freude auf 2023

Stolz auf Eigenproduktionen und mehr

"Voller Freude und Stolz blicke ich auf unsere erste Festspielsaison in Reichenau zurück. Unser großer Dank gilt dem zahlreich erschienenen Publikum, ohne das ein erfolgreicher Neustart undenkbar gewesen wäre", wurde Maria Happel zitiert.

Neben den vier ausschließlich in diesem Sommer in Reichenau gezeigten Eigenproduktionen (Tschechows "Die Möwe", Wedekinds "Frühlings Erwachen", Zuckmayers "Des Teufels General" und Neil Simons "Ein ungleiches Paar") seien auch die neuen Formate (Literaturmatinee "Über unsere Verhältnisse", Gesprächsreihen "Alte Meister" und Nach(t)gespräche) vom Publikum ausgezeichnet angenommen worden. Nicht zuletzt sei mit dem Familienstück "Peter und der Wolf" in Schloss Reichenau bei vollem Saal erstmals ein ganz junges Publikum begeistert worden, bilanzierten die Festspiele.