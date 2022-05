Liebe im Kampf gegen religiösen Fundamentalismus

Die Geschichte: Leila und Alexander sind frisch verliebt. Sie ist Muslimin, er unreligiöser Franzose. Seine iranischen Eltern (Mitra und Darius) wissen nichts von der Beziehung. Ihre Wunsch-Schwiegertochter haben sie bereits auserwählt: eine Französin, die kurz vor dem Abschluss ihres Medizinstudiums steht.

Leilas Bruder Amir war ein halbes Jahr im Jemen und kehrt als religiöser Fundamentalist zurück. Er verbietet seiner Schwester die Liebe zu Alexander und sperrt sie in der Wohnung ein. Als selbsternanntes Familienoberhaupt fühlt er sich dazu im Recht.

Alexander muss sich etwas einfallen lassen, um Leila sehen zu können: Er schlüpft in einen Niqab und gibt sich als gläubige Lehrerin ‚Scheherazade‘ aus, die Leila unterrichten soll. Das geht so lange gut, bis Amir in feuriger Liebe für die geheimnisvolle Frau mit den wunderschönen Augen entbrennt ...

In den Hauptrollen sind Curdin Caviezel (Alexander), Soi Schüssler (Leila), Konstanze Breitebner (Mitra, Alexanders Mutter), Manfred Stella (Darius, Alexanders Vater) und Onur Poyraz (Amir) zu sehen.