Erfolgreiche Sommersaison in Grafenegg beendet

Gastspiele und musikalische Highlights

Gestartet worden war die Saison am 23. Juni, beschlossen wurde sie am (gestrigen) Sonntag von Rudolf Buchbinder und dem Tonkünstler-Orchester unter Lorenzo Viotti am ausverkauften Wolkenturm. Zuvor ist als Matinee die Uraufführung der "Parkmusik für Grafenegg" von Georg Friedrich Haas im Schlosspark zu erleben gewesen.

"Das Grafenegg Festival 2022 war geprägt von großen Gastspielen und musikalischen Highlights", bilanzierte der als künstlerischer Leiter fungierende Buchbinder in einer Aussendung. "Seit Ausbruch der Pandemie war mit dem hervorragenden Pittsburgh Symphony Orchestra erstmals wieder ein US-Orchester zu Gast und mit den konzertanten Aufführungen von Beethovens 'Fidelio' konnten wir nachholen, was schon für das Beethoven-Jahr 2020 vorgesehen war." Dies seien "wichtige Schritte zurück zur Normalität und einem internationalen Musikbetrieb in Grafenegg" gewesen.