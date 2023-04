Erfrischend echt

Diese nonchalante Einstellung kommuniziert Florentina Holzinger nicht nur im Theater, sondern auch in ihren Interviews. So habe sie in Amsterdam an der School for New Dance Development studiert, weil es “die einzige Schule war, die mich genommen hat”. Auf eine Karriere in einer Tanzkompanie hätte sie zwar “ur Bock” gehabt, aber “für mich waren ja viele Züge schon abgefahren”. Nicht verwunderlich also, dass sie ihren eigenen Stil schließlich im New Yorker Underground fand, wo Sex, Blut und Rock’n’Roll eben dazugehören.

Erfrischend direkt, so lässt sich Holzingers Selbstdarstellung wohl beschreiben – und ihre Stücke ebenso. Dass diese in Wien genauso gut ankommen wie im vermeintlich wilderen Berlin, überrascht die Choreografin nicht, wie sie in einem Standard-Interview nicht: “Mein Publikum in Wien war und ist sehr experimentierfreudig.”