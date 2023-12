Von der Landesbühne in Burgtheater

Helmut Siderits wurde am 4. Juni 1939 im burgenländischen Stegersbach geboren und studierte nach der Abendmatura Schauspiel und Regie. Nach einem ersten Engagement an der burgenländischen Landesbühne spielte er in Wiener Kellertheatern wie dem Theater am Belvedere und dem Theater der Courage und leitete das Theater Experiment. Nach einem zwischenzeitlichen Engagement als Schauspieler und Regieassistent am Burgtheater übernahm er 1973 das Theater im Palais und benannte es in "Kleine Komödie" um. 1978 übersiedelte man in das frühere Theater am Kärtnertor in der Walfischgasse.