Groß war die mediale Aufmerksamkeit bereits im Vorfeld: Isabella Rossellini - Schauspielerin, Ethologin, Model, Tochter von Ingrid Bergman und Roberto Rossellini - gastiert mit ihrem Solo "Darwin's Smile" am Landestheater NÖ in St. Pölten. Bei der Österreich-Premiere am Freitagabend gab es Standing Ovations für den Star.

"Darwin's Smile" ist eine Produktion des Théatre National de Nice - CDN Nice Cote d'Azur. Rossellini tourt mit diesem "Gastspiel Les Visiteurs du Soir" seit einigen Jahren mit Erfolg. Die Erforschung des Verhaltens von Tieren und Menschen ist ihr dabei ein erklärtes Anliegen. Dabei zeigt sie keine Berührungsängste gegenüber anthropomorphem Denken, im Gegenteil: Sie folgt Darwins verbindender These, dass eine "Kontinuität zwischen Tier und Mensch besteht. Wir sind Tiere."