Girkinger will "Kulturtanker" Tiroler Landestheater erneuern

"Publikumsverjüngung" für Landestheater

Auch müssen es künftig nicht unbedingt fix-fertige Werke sein. "Ich möchte noch mehr auf Stückentwicklung vor Ort setzen, für die ich die richtigen kreativen Köpfe einladen will", so Girkinger. Bei diesen erarbeiteten Stücken soll es schließlich eine sehr große Formenvielfalt geben: "Es kann von unterhaltsamen Theaterwerken bis hin zu nüchtern-diskursartigen Auseinandersetzungen gehen". Zudem stellte sie "Multidisziplinarität" in Aussicht, also eine "spartenübergreifende Arbeitsweise" sowie das Einbinden von "Video und Performativität".