Der deutsche Theater- und Opernregisseur Hans Neuenfels ist tot. Er starb Sonntagabend mit 80 Jahren in Berlin, teilte seine Familie am Montag über einen Anwalt mit. Der in Krefeld geborene Regisseur hatte seine Schauspiel- und Regieausbildung in Wien begonnen und dort seit Mitte der 60er-Jahre inszeniert.

Er arbeitete u.a. am Theater Heidelberg, dem Stuttgarter Staatstheater und dem Schauspiel Frankfurt. Ende der 1980er-Jahre war er Intendant der Freien Volksbühne in Berlin.