Theaterregisseur Hans Hollmann mit 89 Jahren gestorben

Hollmann prägte Theatergeschehen

Hollmann prägte mit seinen modernen Inszenierungen die Theater-Ästhetik der 70er und 80er-Jahre mit und arbeitete an allen führenden Bühnen. In Basel war er von 1975 bis 1978 auch Direktor des Theaters - es blieb seine einzige Leitungsfunktion. "Ich habe gesehen, dass ich in dieser Zeit als Regisseur nicht besser geworden bin. Ich war dann sehr froh, wieder frei zu sein, und habe es nie bereut." Von Elias Canetti, dessen Bekanntschaft Hollmann sehr viel bedeutete, inszenierte er die "Komödie der Eitelkeiten" (1978 in Basel), "Die Befristeten" (1983 in Stuttgart) und "Hochzeit" (1985 am Wiener Akademietheater), in Bonn brachte er u.a. Elfriede Jelineks "Clara S." (1982) und "Krankheit oder Moderne Frauen" (1987) sowie "Krieg" (1987) und "Kolik" (1988) von Rainald Goetz zur Uraufführung.

Seine siebenstündige Inszenierung der "Letzten Tage der Menschheit", die er 1974 für Basel und 1980 für die Wiener Festwochen erarbeitete, "war sicher ein Höhepunkt meiner Arbeit", meinte Hollmann, der sich auch sehr gerne an eine frühe "Kabale und Liebe"-Inszenierung (1970 am Schiller Theater Berlin) oder an seine Uraufführung von "Baby Wallenstein" von Herzmanosky-Orlando (1984 in Zürich) erinnerte.

"Was mir auch immer große Freude bereitet hat, war die Möglichkeit, ein Stück mehrfach zu inszenieren." Unter seinen weit über 150 Inszenierungen befinden sich gleich drei "Fledermaus"-Produktionen, ebenfalls dreimal hat er Goldonis "Trilogie der Sommerfrische" inszeniert, je zweimal widmete er sich u.a. den Horvath-Dramen "Geschichten aus dem Wiener Wald" oder "Der letzte Tag".