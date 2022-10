Animiertes Bühnenbild

Viel spezieller ist unterdessen die visuelle Umsetzung: Das gesamte Bühnenbild ist animiert und besteht aus über 500 einzelnen digitalen Elementen, die live eingespielt werden. Was passiert, wenn die Schauspieler ein paar Textseiten überspringen? Andrade überlegt kurz: "Sie werden keine Textseiten überspringen", lacht sie. "Falls sie aus dem Takt kommen, müssen sie einen Weg zurück finden." Im Endeffekt sei die Produktion auch ein "Dialog zwischen Techniker und Schauspieler, da alles live eingespielt wird". Wie "1927" arbeitet, konnte man hierzulande zuletzt bei den Salzburger Festspielen im Jahr 2014 bei der Uraufführung von "Golem" bestaunen, ihre "Zauberflöte" gastierte im selben Jahr im Festspielhaus St. Pölten.

Zwei Jahre Vorbereitungszeit stecken in "Mehr als alles auf der Welt", auch während der Proben in Wien sei der Text immer noch adaptiert worden. "Wir sind auch oft zurück ins Animationsstudio gegangen", erklärt die Regisseurin, die einen Großteil des Textes in der Isolation während diverser Corona-Lockdowns geschrieben hat. Die Isolation im Gefängnis will sie jedenfalls nicht mit jener der Lockdowns vergleichen. Vielmehr habe sie in der Vorbereitung auch viel über das Leben von Menschen im Gefängnis gelesen.

Herauskommen soll eine Inszenierung, die sich an alle Altersgruppen (ab 8 Jahren) richtet. Es handle sich weder dezidiert um ein Jugendstück noch um ein Stück für Erwachsene.