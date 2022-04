Theater, das verbindet

Der Abend findet auf Einladung des Theaternetzwerks PlayOn! statt, weshalb auch einige andere, mit der Initiative verbundene Theater dabei sind - etwa das Teatret Vårt in Norwegen, die Pilot Theatre Company in Großbritannien und das Landestheater Linz. Getwittert wird in den Muttersprachen der Schauspieler und des Publikums, für grenzüberschreitendes Verständnis sorgt das automatische Übersetzungsprogramm von Twitter.

Die Veranstaltung geht im Rahmen der Fachkonferenz "HOPE Dive In: Immersive theatre in extended spaces" über die Bühne. Die Teilnahme steht allen offen; explizit auch Menschen in Ländern, in denen nur VPN-Verbindungen einen freien Internetzugang ermöglichen.