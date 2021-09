Traditions-Zirkus

In 7. Generation führt Knie Jr. nunmehr seine bunte Truppe, die samt Zelten und Waggons mit 16 Sattelauflegern anrollte. Die rund 60 Mitarbeiter aus aller Welt laden in der Arena in eine fantastisch-bunte Welt, die Tradition und Moderne verbinden soll. "Die meisten sind im Zirkus auch aufgewachsen" schilderte Knie. Nervenkitzel am Drahtseil, Spaß mit dem Clown, dressierte Hunde und Pferde, Saltos, Flickflacks und eine menschliche Pyramide, in Szene gesetzt durch "tolle Beleuchtung und tollen Sound", verspricht er. "Wir gehen mit der Zeit."