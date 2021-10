In Wien gibt es demnächst eine neue Corona-Regelung, die vor allem den Kulturbereich betrifft. Bei kleineren Events oder Aufführungen wird es die Möglichkeit geben, auf eine Maskenpflicht zu verzichten, wenn dafür die 2G-Regel (also geimpft oder im vergangenen halben Jahr genesen) als Eintrittsvoraussetzung etabliert wird. Das kündigte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) im "Österreich"-Interview an.

Derzeit sieht der Modus so aus, dass bei Events ab 500 Besuchern die 2G-Regel bereits wirksam ist, ebenso wie in der Nachtgastronomie. Davon ist etwa die Wiener Staatsoper betroffen. Dort darf man nur hinein, wenn man eben geimpft oder genesen ist, dafür muss keine Maske angelegt werden.