Ältere Frauen sind bekanntlich coole Mädchen, die schon lange leben. Das gilt auch für die reiche Hanna Glawari, die Titelfigur in Franz Lehárs "Die lustige Witwe" - zumindest in der neuen Volksopern-Inszenierung des Operettenklassikers. Denn die französische Witwen-Regiedebütantin Mariame Clément setzt den Kunstgriff, das Liebespaar um Jahrzehnte altern zu lassen. Und das Konzept der rüstigen statt der lustigen Witwe geht auf, wie der Premierenjubel am Samstag zeigte.

Die 38-jährige Anett Fritsch verkörpert die bissige Diva, der Daniel Schmutzhards Graf Danilo Danilowitsch im ebenfalls deutlich reiferen Lebensalter zur Seite steht. Doch die beiden Bühnensenioren sind eher viril statt senil und gebe in ihrem dritten Frühling ein putziges Paar ab. Tatsächlich ergibt die Rentnervariante der "Witwe" durchaus Sinn. So erscheint das Wiederaufneinandertreffen zweier einstiger Liebender, die nun heiraten sollen, um das fiktive Fürstentum Pontevedro vor dem Ruin zu retten, schlüssiger, wenn zwischen der Jugendliebe und der Spielzeit Jahrzehnte vergangen sind.