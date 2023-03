Das kündigt das Wiener Theater Werk X für das Finale der Intendanz von Harald Posch und Ali M. Abdullah an. Die ersten beiden Premieren finden am 27. April statt. Mit Ausnahme des Abschlussabends am 13. Mai, an dem alle vier Inszenierungen zu sehen seien werden, gibt es an jedem Abend ein Vorstellungsdoppel.