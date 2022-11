Das Thema Waffenproduktion steht unterdessen im Zentrum von Amir Gudarzis Stück "Am Anfang war die Waffe", das das Werk X am 13. Dezember in der Regie des Autors (gemeinsam mit Maria Sendlhofer) herausbringt.

Bereits ab 7. Dezember zeigt das Werk X Petersplatz eine Gemeinschaftsproduktion der Autoren Barbi Marković, Thomas Arzt und Mario Wurmitzer: Unter dem Titel "The Secret Bubble: Eine Verschwörung" widmet man sich der Frage, was passiert, wenn es heißt: "Der erste Wiener Gemeindebezirk wird an eine chinesische Firma verkauft." Die Uraufführungsregie übernimmt Susanne Draxler.