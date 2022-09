100-Jahr-Jubiläum: Akademietheater lädt zur exklusiven Führung

Am 8. September 1922 hat mit einer Aufführung von Goethes "Iphigenie auf Tauris" das Akademietheater erstmals als Spielstätte des Burgtheaters gedient. Rund 100 Jahre später findet am 7. Oktober eine Jubiläumsführung durch das Theater im 3. Wiener Gemeindebezirk statt. Das Burgtheater verlost dafür fünf Einladungen für je zwei Personen. Wer daran teilnehmen möchte, muss eine Akademietheatergeschichte, -anekdote oder auch ein passendes Foto an [email protected] schicken.