Eröffnet wird das Festival mit der Uraufführung "Wolkenkuckucksheim XX", die sich an der antiken Komödie "Die Vögel" von Aristophanes orientiert. Darin holt Martina Gredler die Antike "schwarzhumorig in die Gegenwart", wie es in der Ankündigung heißt. Eigens für das Festival gestaltet die neuseeländische Wahl-Wienerin Rebekah Wild mit "Tilda Eulenspiel" ein "Kurztheater". Versprochen wird "eine feministische Hommage an alle Närrinnen und Narren".

Dorons "Plastic Heroes" wiederum ist ein "kritisch-ironischer Blick auf absurd-heroische Kriegswelten in Kinderzimmern": Dabei demontiert der israelische Künstler mit industriell gefertigten Spielzeugfiguren "den Hype um Krieg und Kriegsgerät gekonnt und nahezu ohne Sprache". Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, einen Workshop für Objektmanipulation bei Ariel Doron zu besuchen.