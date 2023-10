Bereits zum 17. Mal sind am Freitagabend die besten Theaterproduktionen für junges Publikum mit den Stella-Preisen gekürt worden. In sechs Kategorien wurden die Gewinnerinnen und Gewinner bei der Preisverleihung im Linzer Central in Kooperation mit dem "50 Jahre Theater des Kindes"-Festes gewürdigt. Ein Großteil der Auszeichnungen ging heuer nach Wien.

Als "Herausragende Produktion für Kinder" kürte die Jury das Stück "Spiel auf Zeit" der Wiener Kompanie Freispiel, die Sparte "Herausragende Produktion für Jugendliche" konnte die Gemeinschaftsarbeit "King Kong Vivienne" der Wiener dreizehnterjanuar Theaterproduktion und des Vorarlberger Landestheaters für sich entscheiden.

In der Kategorie "Herausragende Darstellerische Leistung" überzeugte Felix Pacher in der Adaption des Romans "Tschick" von Wolfgang Herrndorf an der Wiener Staatsoper.