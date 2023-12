"Lass uns die Welt vergessen": Die Volksoper und das Jahr 1938

Rückblick auf das Jahr 1938

Der niederländische Regisseur und Autor Theu Boermans erzählt dabei von den ersten Wochen des Jahres 1938, vor dem "Anschluss". Man probt die heute nur mehr in Rudimenten erhaltene Operette "Gruß und Kuss aus der Wachau" von Jara Beneš. Während im Inneren des Hauses Menschen wie der Regisseur Kurt Hesky (Jakob Semotan) die sich anbahnende Machtübernahme der Nazis ignorieren wollen und das Theater als Traumwelt konstruieren, sind andere wie der Librettist Fritz Löhner-Beda (Carsten Süss) weit kritischer ob der Lage.

Und tatsächlich bricht die Realität in diese vermeintlich abgeschiedene Welt mit Wucht. Der gesellschaftliche Umschwung, die beginnende offene Feindseligkeit gegen die am Haus arbeitenden Juden lässt sich auch von Intendant Alexander Kowalewski (Marco Di Sapia) nicht mehr hintanhalten. Zerbröckelt anfangs die Vertrauensbasis zwischen den Beteiligten, folgen nach der Machtergreifung alsbald Entlassungen. Die führenden Künstler der Produktion müssen letztlich fliehen oder werden im KZ ermordet. Am Ende sitzt Hugo Wiener alleine am Klavier, während die Bilder und Schicksale der Betroffenen über die Leinwand flimmern. Ein starkes Schlussbild.