Musiktheatertage auch im öffentlichen Raum

Und gleich ganz im öffentlichen Raum spielen sich "Passagieren" und das Nachbarschaftsprojekt "Game of Ambivalence" ab. Bei "Passagieren" dienen Klänge von Michael Tiefenbacher als Raumchoreografie für Passanten an verschiedenen Orten der Stadt. Bei "Game of Ambivalence" treffen sich indes Kunstschaffende und Anrainer zu Workshops, um sich spielerisch mit Fragen der verschiedenen Kulturen auseinanderzusetzen.

"Wir gehen an mehrere etablierte Spielorte in Wien, nutzen den öffentlichen Raum für Inszenierungen und schaffen per AR-Technik, Hologramm sowie interaktiven Formaten eine immersive Verbindung zum Publikum", umreißt das Leitungsduo Georg Steker und Desi das heurige Konzept. Zu diesem gehört überdies die interaktive und mobile Installation HoME (House. Music. Europe) über die Frage, was Zuhause bedeuten kann und die Schiene "Fluid Spaces" mit Vorlesungen und anderen Formaten zum Thema Musiktheater in der Ära des Maschinenlernens. Und als ganz unverkopfter Treffpunkt der Festivalgemeinde dient der Club Mosaik im Innenhof des Odeon.