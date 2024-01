Bildgewaltige Inszenierung im Burgtheater

"Wir dachten, es wäre interessant, die Erforschung von Gewalt und der Art und Weise, wie die Geschichte von Traumata durch Menschen und Generationen weitergegeben wird, fortzusetzen, aber dieses Mal ergänzt um eine metaphorische Welt von Vampiren und Monstern", erläutert Jacobs im Interview im Programmheft, inwiefern die "Troerinnen" Einfluss auf "Nosferatu" hatten. Die Assoziationen zu psychiatrischen Einrichtungen und Kinderheimen in der Nazi-Zeit (und darüber hinaus) mit ihren fürchterlichen Methoden sind dabei bewusst gesetzt.

Und so verbreitet diese bildgewaltige Inszenierung einen Horror, der weit über die Angst vor Vampiren hinausreicht. Was bei all den eindringlichen Einzelszenen und dem optischen wie akustischen Dauerfeuer jedoch untergeht, ist ein Handlungsbogen, der das Publikum zumindest ansatzweise an der Hand nimmt, um es durch den zweistündigen, pausenlosen Abend zu führen. Während sich die Effekte mit zunehmender Dauer abnützen, führt das Geschehen zu keinem wirklichen dramatischen Höhepunkt. Die menschliche Kälte auf der Bühne sickerte so auch in den Saal, aus dem am Ende freundlicher Applaus kam.