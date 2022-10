Wien wird zum Treffpunkt der Poetry-SlammerInnen

Vier Tage lang wird Wien Spielstätte von zehn Vorrunden, sechs Halbfinalrunden und zwei Finals im Einzel- und Teambewerb. Die Meisterschaften finden an elf verschiedenen Veranstaltungsorten statt - darunter große Häuser wie das Konzerthaus und kleinere Theater wie das Werk X Petersplatz. Das Team-Finale geht am 4. November im Volkstheater und das Einzel-Finale am 5. November im Burgtheater über die Bühne. Die Finalrunden werden zusätzlich per Livestream von W24 (im TV und online) übertragen. Erwartet werden bis zu 8.000 Besucherinnen und Besucher.