In diesem Sinne haben wir kommende Poetry-Events in Wien zusammengefasst, die in nächster Zeit stattfinden werden. Bei manchen handelt es sich um regelmäßige Formate, andere wiederum spielen sich nur einmal im Jahr ab – also nicht verpassen!

Österreichische Poetry-Slam-Meisterschaften

Die Spitzen-Veranstaltung muss natürlich gleich am Anfang kommen. Bei den Meisterschaften, die von 21. bis 23. September in Wien abgehalten werden, stehen Gruppen-, Team- und U20-Wettbewerbe an. Mit dabei sind auch bekannte Mitstreiter:innen wie Mieze Medusa und Yasmo (im Team “MYLF”).