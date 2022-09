Theater in der Josefstadt: Langjährige Stiftungsvorstände geehrt

Alle drei seien für die Erfolgsgeschichte der Josefstadt mitverantwortlich, wurde Mayer in einer Aussendung zitiert. "Insgesamt 43 Jahre ihrer Lebenszeit - also ein gutes halbes Menschenleben - haben die drei Ehrengäste der Arbeit für das Theater in der Josefstadt gewidmet." Rieder war neun Jahre für das Theater aktiv, Rhomberg und Karasek jeweils 17 Jahre. Auf die drei folgten diesen Sommer Thomas Drozda als neuer Vorsitzender des Stiftungsrates sowie Johanna Rachinger und Eva Schießl-Foggensteiner.