Film "Corsage" wird nicht zurückgezogen

Auch das Image von "Corsage", der bei den englischen BAFTA-Preisen zuletzt als bester nicht englischsprachiger Film nominiert wurde und Österreichs Oscarkandidat bleibt, ist durch den Fall Teichtmeister beschädigt.

Regisseurin Marie Kreutzer will den Film, in dem Florian Teichtmeister Kaiser Franz Joseph spielt, nicht zurückziehen. "Wir würden ihm eine ungeheure Macht geben, wenn wir sagen, man kann diesen Film nicht mehr sehen. Dazu bin ich nicht bereit", sagte sie im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung".

Die Dreharbeiten zu "Corsage" waren beendet, als die Gerüchte rund um Teichtmeister, der sich im Februar für den Besitz von Dateien mit sexuellen Darstellungen von Unmündigen und Minderjährigen vor Gericht verantworten muss, aufkamen. Erfahren habe sie von den Vorwürfen durch anonymisierte Medienberichte. Sie habe Teichtmeister, der mittlerweile geständig ist, daraufhin per E-Mail gefragt, was an den Gerüchten dran sei. Teichtmeister habe "klar dementiert", so Kreutzer. In die Pressearbeit zu "Corsage" habe man ihn nicht eingebunden. Auf einigen Premieren tauchten sie dennoch gemeinsam auf. "Man kann natürlich sagen, wir hätten das ganz aktiv unterbinden können. Aber da kommen wir in den problematischen Bereich, wie man mit Gerüchten umgeht. Auch dafür gibt es kein Protokoll, nicht mal ein moralisches", so die Regisseurin.