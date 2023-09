Produktionen im Theater Drachengasse

Nach der von Stefan Lasko selbst inszenierten Eröffnungsproduktion folgt erst im Februar 2024 die nächste Eigenproduktion: Valerie Voigt wird den Bestseller "So forsch, so furchtlos" von Andrea Abreu über ein ungleiches Freundinnenpaar in einem Dorf auf Teneriffa für die Bühne adaptieren. Ende April inszeniert Sandra Schüddekopf "Der Weg zurück" von Dennis Kelly - ein satirisches Stück über eine gewalttätige politische und aktivistische Bewegung, die das Rad der Zeit zurückdrehen will: die Regressionisten.

Als vierte Eigenproduktion der Spielzeit zählt man in der Drachengasse die Wiederaufnahme des in der Vorsaison uraufgeführten Solos "F*ing Hot!" von Grischka Voss ab 16. Oktober.

Im kleinen Raum "Bar&Co" startet man am 2. Oktober mit der Uraufführung des Stücks "Glückskind" von und mit Melike Yagiz-Baxant, basierend auf dem Text "Ein künstlerischer Therapieabend", der mit dem Exil-Literaturpreis 2021 ausgezeichnet wurde. "Titanic oder wie tief kann man sinken" von Lea Marlen Balzer, Sarah Heinzel und Alicia Peckelsen wurde heuer beim Nachwuchswettbewerb der Drachengasse mit dem Jury- und Publikumspreis ausgezeichnet - ab 22. Jänner 2024 ist das nun ausgearbeitete Stück um die Kunstfiguren Rose und Jack zu sehen. Der diesjährige Nachwuchswettbewerb steht unter dem Motto "Stadtplan oder Wanderkarte". Die Einreichfrist endet am 6. November, das Finale wird im Mai ausgetragen.