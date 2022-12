Konzert-Highlights 2023

"Poesie und Musik können vielleicht die Welt nicht verändern, aber sie können denen Mut machen, die sie verändern wollen." Dies ist und bleibt der Wunsch des Liedermachers Konstantin Wecker, der mit "Solo zu Zweit" kommt. "With Love" heißt Simone Kopmajers neues Album, das sie am 3. Juni präsentieren wird.

Mark Seibert gibt unter dem Titel "Musical Moments" zusammen mit hochkarätigen Gästen neue Musicalhits zum Besten. Ernst Molden gestaltet zusammen mit Ursula Strauss den Liederabend "Oame Söö" oder gibt mit Hans Theessink "Outlaw Songs und Gaunerlieder" zum Besten. Von "Irgendwo auf der Welt" singen die Wiener Comedian Harmonists in ihrem gleichnamigen Programm.



Wieder mit dabei: die 5/8erl in Ehr'n, der Nino aus Wien, Philharmonix, die 4 Voices of Musical, Musicbanda Franui mit Nikolaus Habjan oder den Strottern, die Solisten der Wiener Philharmoniker mit ihrem "Walzerkonzert", Molden/Soyka/Wirth mit "SCHDEAN" oder Simone Kopmajer & Viktor Gernot mit Special Guests bei ihrem "Jazz on a Summer's Day".

Kabarett & Comedy

Neues soll es auch im humoristischen Bereich geben: Gery Seidls Programm "beziehungsWEISE" wird nach seiner Premiere im April im Globe an zahlreichen Sommerabenden im Park zu sehen sein. Alex Kristan präsentiert sein neues Kabarettprogramm "50 Shades of Schmäh“. Christoph Fritz begibt sich in seinem aktuellen Kabarettsolo "Zärtlichkeit" auf die Suche nach Intimität. Lisa Eckhart arbeitet ihr Buch "Boum" auf kabarettistische Weise auf. Das neue Programm "Planet B" der Science Busters schließt an ihre ebenfalls wieder vertretenen Themen-Specials (zb. Kids-Programm) der letzten Jahre an.