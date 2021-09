Ausblick: Nestroyhof

Ingrid Lang, die im Vorjahr nach dem krankheitsbedingten Rückzug von Frederic Lion die Gesamtleitung des Hamakom übernommen hat, wartet 2021/2022 mit drei weitere Eigenproduktionen auf. Im Dezember soll in der Revue "Das Höschen der Baroness" die Geschichte des Nestroyhofs, der zwischen 1907 und 1919 als "Intimes Theater" geführt wurde, beleuchtet werden: "Eine Beschäftigung mit erotischen Zoten der Jahrhundertwende und dem Feminismus in Wien", verheißt die Ankündigung. Ab Mitte Jänner 2022 kommt das wegen der Pandemie bisher nur als filmisches Making-of präsentierte Stück "Herbst der Untertanen" von Nino Haratischwili in der Regie von Michael Gruner erstmals live auf die Bühne. Zum Abschluss der Saison kreiert Theatermacher David Maayan im Auftrag des Theaters einen Abend, der sich mit den Nachfolgegenerationen von Opfern und Tätern der Schoah auseinandersetzt: "The more it comes the more it goes". An Kooperationen und Koproduktionen werden u.a. ein Gedenkabend anlässlich des 100. Geburtstages von Ilse Aichinger, die Musiktheaterproduktion "One Way - Ein Trip im Train" von Autor Ibrahim Amir und Musiker Clemens Wenger sowie das von Andrea Eckert gespielte Solo "Rose" von Martin Sherman angekündigt.