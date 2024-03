Trauerzug rund um die Burg: Abschied von Achim Benning

Trauerzug rund um die Burg

An der Verabschiedung und an dem traditionell Ehrenmitgliedern des Hauses gewährten Trauerzug nahmen auch die ehemaligen Burgtheater-Direktorin Karin Bergmann, Ex-Burgchef Claus Peymann sowie der kommende Burgtheater-Direktor Stefan Bachmann teil. Aus der Politik waren u.a. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (beide SPÖ) gekommen, unter den vielen Schauspielern, die von ihrem früheren Kollegen Abschied nahmen, wurden u.a. Klaus Maria Brandauer, Wolfgang Hübsch, Joachim Bißmeier und Paulus Manker gesehen. Die Beisetzung in einem von der Stadt Wien gewidmeten Ehrengrab auf dem Zentralfriedhof findet im engsten Kreis statt.

Der in Magdeburg geborene Achim Benning war für das Schauspielstudium am Max Reinhardt Seminar nach Wien gekommen und 1959 von Ernst Haeusserman ans Burgtheater geholt worden. Zu seinen erfolgreichsten Rollen an der Burg gehörten unter anderem der Malcolm in Shakespeares "Macbeth", der Bürgermeister in Dürrenmatts "Besuch der alten Dame" sowie die Titelrolle in Molieres "Der Geizige". Außerdem vertrat er als Ensemblevertreter die Interessen der Schauspieler. Sein Regiedebüt gab Benning 1972 unter der Direktion von Gerhard Klingenberg mit der Uraufführung von Wolfgang Hildesheimers "Mary Stuart" am Burgtheater. Nach dem Abgang Klingenbergs übernahm Benning ab der Saison 1976/77 die Direktion des Burgtheaters - als "Hauslösung", die vom damaligen Unterrichts- und Kulturminister Fred Sinowatz auch gegenüber Thomas Bernhard, der ebenfalls Ambitionen auf die Leitung des Burgtheaters hatte, verteidigt wurde.

Benning war seit 1986 Ehrenmitglied

Benning leitete das Burgtheater von 1976 bis 1986 und öffnete das Haus vor allem für zeitgenössische Autoren und Regisseure sowie für Künstler aus Osteuropa. Die tschechischen Dissidenten Vaclav Havel und Pavel Kohout schrieben für das Burgtheater, Schauspieler wie Pavel Landovsky, der daheim Auftrittsverbot bekommen hatte, wurden Mitglied in einem Ensemble, das in vielen Aufführungen gemeinsam brillierte. Benning wurde 1976 zum Kammerschauspieler ernannt, 1981 mit der Kainz-Medaille der Stadt Wien ausgezeichnet und 1986 Ehrenmitglied des Hauses.

Danach war der Spezialist für Nestroy, Feydeau, Tschechow und Schnitzler als freier Regisseur tätig und von 1989 bis 1992 Intendant des Schauspielhauses Zürich.