Volksopern-Programm der kommenden Saison

Worauf sich das Publikum freuen kann? Hier die geplanten neuen Produktionen der Volksoper im Überblick:

Richard Strauss’ Salome, 1910 an der Volksoper erstmals in Wien aufgeführt, kehrt in der Salzburger Inszenierung von Luc Bondy zurück. Zu sehen ab 15. September 2023.

Lotte de Beer inszeniert mit Choreograph und Co-Regisseur Bryan Arias wiederum die West Side Story (ab 27. Jänner 2024), die 1968 an der Volksoper ihre deutschsprachige Erstaufführung erlebte.

Die lustige Witwe, mit über 1000 Aufführungen eine der meistgespielten Operetten, soll ab 2. März 2024 eine Neubetrachtung durch Mariame Clément und Omer Meir Wellber erfahren.

Puccinis La rondine ist 104 Jahre nach ihrer Wiener Erstaufführung ebenfalls in der neuen Saison ab 10. April 2024 zu sehen.

Mit der Uraufführung von Lass uns die Welt vergessen – Volksoper 1938 soll jenen Mitgliedern des Hauses gedacht werden, die von den Nazis aus der Volksoper verjagt, verfolgt und ermordet wurden. Zu sehen ab 14. Dezember 2023.

John Adams’ Passionsoratorium The Gospel According to the Other Mary erfährt ab 15. Juni 2024 unter der Regie von Lisenka Heijboer Castañón seine österreichische Erstaufführung.