Standing Ovations für Calle Fuhr im Volkstheater

Die Spannung bleibt bis zuletzt erhalten, Fuhr führt die Zuschauer:innen durch die Signa-Geschäftemacherei wie durch einen gut geschriebenen Thriller, in dem auch Benkos Einstieg in den Handel, der die Massenkündigungen bei der deutschen Kaufhauskette Galeria und bei Kika/Leiner zur Folge hatte, ein Kapitel ausmacht.

Bis im großen Finale das Kartenhaus schließlich in sich zusammenfällt, das Unternehmen "zu Tode saniert" ist: Wir erreichen die Gegenwart, die Signa meldet 2023 Insolvenz an. Fuhr blendet eine schier endlose Liste an Namen und Unternehmen ein, denen die Holding nun Unsummen schuldet, und fragt: Wie konnte die Signa Milliarden an Schulden machen, ohne, dass jemandem etwas aufgefallen sei? Fuhr nennt es "Bilanz-Magie" – und spricht auch den Anwalt eines der Signa-Beiräte (Namen werden nicht genannt) an, der sich bei der Premiere im Publikum befindet. Der Klient habe seine Email-Adresse und könne jederzeit auf die Anfragen antworten, so Fuhr.

Am Schluss haben auch wirtschaftlich Nichtkundige einen Überblick, wie, was, wann, warum die Signa-Pleite ihre horrenden Ausmaße nahm. Es bleibe nach all dem vielleicht ein Gefühl der Schadenfreude für René Benko, aber: "Benko hat im Grunde nichts anderes gemacht als viele andere Immobilienfirmen", reüssiert Fuhr. Eine weitere Signa sei somit "jederzeit möglich", weshalb der Autor am Ende die Politik in die Pflicht nimmt und schärfere Hebel und Sanktionen fordert, um "einen neuen René Benko" zu verhindern. Es folgt tosender Schlussapplaus, den Calle Fuhr auch an jene Journalist:innen richtet, die ihm halfen, die komplexe Causa aufzuarbeiten. Für Fuhrs Leistung gibt es vom Publikum nach den knapp eineinhalb Stunden Standing Ovations.

Alle weiteren Termine von "Aufstieg und Fall des Herrn René Benko" bis Ende April sind bereits ausverkauft - zusätzliche Termine seien aber in Planung, verspricht das Volkstheater.