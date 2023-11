Ein Happy End

Gespielt wird der "Dudelsackpfeifer" in Max Brods deutscher Übertragung des tschechischen Originals. Das lange vergessene Werk erlebt in den vergangenen Jahren ein gewisses Revival. Im Zentrum steht der junge Musiker Schwanda, welcher der ehelichen Zweisamkeit mit Dorota entflieht und sich mit dem Kriminellen Babinsky auf Abenteuerreise zur versteinerten Eiskönigin macht, deren Herz - und nicht nur das - er erwärmt. Es kommt nach allerlei Verwicklungen zur Beinahehinrichtung, dem Abstieg in die Hölle, zum Austricksen des Teufels und am Ende zum Happy End.

Regisseur Tobias Kratzer, designierter Leiter der Hamburger Staatsoper, liefert nach seiner enttäuschend-biederen "Gazza Ladra" im Vorjahr am Musiktheater an der Wien nun eine eigenständige, stringente Arbeit ab, in der er die im Libretto angelegte Frage der sexuellen Sinnsuche in den Vordergrund rückt.