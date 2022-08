Wiener Festwochen 2023: "Lulu" als erste Produktion angekündigt

Die Wiener Festwochen machen Lust auf ihre nächste Ausgabe 2023: Die kapverdische Choreografin Marlene Monteiro Freitas wird mit Alban Bergs "Lulu" ihre erste Oper inszenieren. Die musikalische Leitung des ORF-Radiosymphonieorchesters übernimmt Maxime Pascal. Premiere des gemeinsamen Projekts mit dem Theater an der Wien ist am 27. Mai im Museumsquartier, der Vorverkauf startet laut einer Aussendung am 1. September 2022.