Wiener Staatsballett geht mit fünf Premieren in die neue Saison

Staatsballett zeigt Premierenreigen

Den Anfang des Premierenreigens macht "Jolanthe und der Nussknacker" an der Volksoper, wobei zwei Tschaikowski-Werke verschränkt werden. "Das funktioniert musikalisch ganz fantastisch", freute sich Schläpfer. In beiden gehe es um das Erwachsenwerden, in beiden stehe ein Aufeinandertreffen von Imaginationen und Realität im Vordergrund, erklärte der Direktor. Die gemeinsame Produktion von Oper und Ballett - Regie führt die neue Volksoper-Direktorin Lotte de Beer, die sich damit vorstellt - steht am 9. Oktober erstmals auf dem Spielplan.

Zum zweiten Mal tun sich die Ensemblemitglieder des Staatsballett in der Volksoper choreografisch hervor - Premiere von "Plattform Choreographie" ist am 16. Dezember. Am 11. Februar des nächsten Jahres ist dort endlich das coronabedingt verschobene "Promethean Fire" zu sehen. Zwei Protagonisten des American Modern Dance - Paul Taylor und Mark Morris - werden dabei in den Fokus gerückt. Eine "katastrophische Grundstimmung" treffe da auf große Wucht, am Ende überwiege die Hoffnung, so Schläpfer über Taylors Schöpfung.