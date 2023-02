Tipps für den ersten Besuch in der Staatsoper

"Was zieht man dafür an? Muss ich im Ballkleid kommen?"

Antwort: Kann man machen, muss man aber nicht. Der "Dresscode" ist wesentlich legerer, als man vielleicht vermuten würde. Ich habe neulich in den Galerie-Rängen BesucherInnen in Cocktailkleidern und Anzügen ebenso gesehen wie in Jeans und warmen Pullis. Mein persönliches Motto: Es ist ein schönes Haus, warum sich also nicht auch ein bisschen schöner machen als sonst? Meinen KollegInnen empfahl ich: "Denkt an unsere Weihnachtsfeier und richtet euch bei der Outfit-Wahl in etwa danach."