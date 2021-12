Eigentlich hätte die Premiere von Modest Mussorgskis Monumentaloper "Boris Godunow" ein Höhepunkte der aktuellen Saison in der Wiener Volksoper sein sollen. Die Premiere hierfür ist mit 15. Jänner 2022 angesetzt, wird nun aber nur in konzertanter Fassung über die Bühne gehen, wie das Haus am Donnerstag mitteilte. Angesichts der Coronalage würde ein nun anstehender szenischer Probenbeginn die große Zahl der Beteiligten einem unverantwortbaren Infektionsrisiko aussetzen.