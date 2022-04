Die britische Theaterformation Spymonkey gestaltet Offenbachs "Orpheus in der Unterwelt" ab 21. Jänner 2023. "Das ist die heutige, etwas theatralischere Version von Monty Python", versprach de Beer einen humoristischen Abend.

Aber nicht nur Operettenklassiker, auch eine neue Operette findet sich im Talon, hat man beim deutschen Komponisten Moritz Eggert doch mit "Die letzte Verschwörung" einen neuen Genrebeitrag in Auftrag gegeben - den der 56-jährige Tonschöpfer bei der Programmvorstellung als fünfminütiges Kondensat am Klavier vorstellte. Für die Regie zeichnet die neue Hausherrin selbst verantwortlich. Und auch Otto Nicolais "Die lustigen Weiber von Windsor" am 13. Mai 2023 soll in der Regie der jungen Niederländerin Nina Spijkers auf die Lachmuskeln zielen.

Weniger pointenlastig dürfte da die Zusammenarbeit mit Martin Schläpfers Staatsballett vonstattengehen, wenn am 9. Oktober "Jolanthe und der Nussknacker" als Tschaikowsky-Mash-up unter Regie von de Beer zu sehen ist und am 11. Februar 2023 mit "Promethean Fire" ein reiner Tanzabend begangen wird.

Und schließlich plant man in Kooperation mit den Wiener Festwochen am 15. und 16. Juni 2023 ein Projekt von Anne Teresa De Keersmaeker und ihrer Compagnie Rosas, die sich bei "Creation 2023" der Popmusik zuwenden. Zuvor geht man auch mit dem queeren Festival Vienna Pride eine künstlerische Partnerschaft ein, wenn am 7. und 9. Juni das Stück "Nicht die Väter" gezeigt wird.