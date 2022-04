"Viele machen etwas für die Men­schen aus der Ukraine, die vor dem Krieg flüch­ten mussten. Wir wollen etwas mit ihnen machen: sie bei uns will­kommen heißen!", so der Aufruf von 88.6. Unterstützt wird das Event von namhaften Partnern, allen der Volkshilfe Wien und dem erst kürzlich gegründeten Verein YOUkraine. Stattfinden soll das große Picknick am 21. Mai auf der Kaiserwiese im Wiener Prater.

Ziel sei es, Geflüchteten aus der Ukraine den Start in ein neues Leben zu erleichtern und die Integration zu fördern. Die 88.6 HörerInnen seien aufgerufen, nicht nur hinzukommen, sondern das Event auch aktiv mitzugestalten. "Wir heißen gemeinsam ukrainische Flüchtlinge in Österreich willkommen. Integration und zumindest ein Anflug von Normalität sind das Wichtigste für sie, und genau das wollen wir ihnen bieten“, erklärt Initiatorin Niki Fuchs, 88.6 Head of Marketing & Digital.