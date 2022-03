Wiener Burgtheater: Benefiz-Events für die Ukraine

Berichte aus der Ukraine

Martin Kušej: „Der Einmarsch der russischen Streitkräfte in die Ukraine hat uns alle erschüttert und sprachlos gemacht, das Burgtheater möchte dazu nicht schweigen.“ Am 10. März um 18.45 Uhr werden bei "Talk & Stream" zunächst auf der Videoplattform Zoom Schauspieler*innen von der Situation der Künstler*innen in der Ukraine und Russland berichten, eingeladen sind auch die Schauspielerin Marta Kizyma, der Schauspieler Nikita Dendl und der Bulgakow-Übersetzer Alexander Nitzberg.

Im Anschluss, ab 19.30 Uhr, ist eine Lesung im Stream auf dem YouTube-Kanal des Burgtheaters zu sehen: Auszüge aus dem Kiew-Roman "Die weiße Garde" von Michail Bulgakow, der die Stadt im Kriegsjahr 1918 literarisch vielstimmig beleuchtet ... Mit Dörte Lyssewski, Nikita Dendl, Alexandra Henkel, Markus Scheumann & Branko Samarovski. Die Lesung ist für 72 h abrufbar.

Eine große Benefizveranstaltung ist für den13. März mit mehreren Ensemblemitgliedern, dem Orchester und einem Kinderchor geplant.