Was hat euch dazu bewogen, „Slow Dating Events Vienna“ zu starten?

Helena: Begonnen hat alles 2018. Wir haben damals schnell festgestellt, dass es so etwas in der Art in Wien noch nicht gab, während andere Städte diesen Trend längst aufgegriffen hatten. Wien ist in der Eventbranche oft ein bisschen hinten nach (lacht). „Silent Dating“ zum Beispiel gab es bereits seit Jahren in London. Wir haben also den Gründer von dort nach Wien geholt und schließlich die ersten beiden Events mit seiner Hilfe durchgeführt. Dabei ist so eine wahnsinnige schöne, positive Energie entstanden, dass wir gesagt haben: „Wir wollen das weitermachen!“

Habt ihr eine „Erfolgsrate“ bei euren Events? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wirklich jemanden dort kennenzulernen?

Helena: Das ist natürlich schwer zu sagen, denn sobald ein „Erfolg“ da ist, haben wir keinen Kontakt mehr mit den Leuten. Wir bleiben eher mit jenen in Kontakt, die weiter eine langfristige Beziehung suchen. Oft erzählen uns Gäste aber von FreundInnen, die sie mal zu uns mitgenommen haben, und wie schön deren Beziehungen mit Leuten, die sie bei unseren Events kennengelernt haben, dann weitergegangen sind.

Till: Wir kriegen in den Sozialen Medien immer wieder Rückmeldungen, erst neulich von einem Paar, das geschrieben hat: „Wir haben uns auf einem eurer Events kennengelernt, haben geheiratet und bekommen jetzt ein Baby!“ Wir heißen aber auch „Slow Dating Events“, weil uns sowohl das Kennenlernen als auch das Event wichtig sind. Es soll kein Druck sein, dass es „klappen muss“, sondern man kann auch einfach kommen, um einen netten Abend zu verbringen. Und im Idealfall lernt man dabei jemanden kennen.

Helena: Wir sehen diesen „Druck“ beim Dating gesellschaftlich sehr stark. Wir versuchen, dem entgegenzuwirken, indem wir lockere Begegnungen in den Fokus setzen. Auch das steckt in dem Wort „Slow“.