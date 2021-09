Das Fritz

Das Trendrestaurant in Weiden setzt Maßstäbe in Sachen Architektur, nachhaltige Bauweise und Kulinarik. Das Ambiente ist ebenso modern wie die Speisekarte, die die pannonische Küche neu interpretiert: Es gibt zum Beispiel Gemüse-Tapas oder Fisch-Tatars, und das gleich an drei Bars. In Richtung See öffnet sich das Lokal mit großen, verschiebbaren Glas-Elementen und geht nahtlos in die dreistufige, ausschließlich aus Lärchenholz gebaute Seeterrasse über, an die eine großzügige Marina mit 25 Bootsanlegeplätzen anschließt. Traumhaft!

Adresse: Seebad 1, 7121 Weiden

Hier geht's direkt zur Homepage.